Забайкалье затопило после мощных ливней

В Забайкальском крае реки вышли из берегов и запили дороги и жилые дома. В результате паводка пострадали как минимум пять населенных пунктов. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Сильные дожди привели к увеличению уровня воды сразу в нескольких водоемах, в результате чего затопленными оказались поселки в Чернышевском округе. От паводка также пострадали дома людей и десятки участков в Аксеново-Зиловском и Букачаче.
Предварительно, стихия нанесла вред трем домам, 46 дворам и трем километрам дорог. 147 жителей региона, включая 32 ребенка, оказались в зоне подтопления. В Чернышевском округе введен режим повышенной готовности. МЧС сообщает, что пункты временного размещения пока не готовятся.
Ранее сообщалось, что сильный грозовой ливень, который прошел в Оренбурге вечером 21 июня, привел к масштабным подтоплениям в нескольких районах города. Уровень воды на ряде улиц достиг высоких отметок, десятки автомобилей оказались частично или полностью под водой.
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