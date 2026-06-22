Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Забайкалье затопило после мощных ливней

В Забайкальском крае реки вышли из берегов и запили дороги и жилые дома.

В Забайкальском крае реки вышли из берегов и запили дороги и жилые дома. В результате паводка пострадали как минимум пять населенных пунктов. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Сильные дожди привели к увеличению уровня воды сразу в нескольких водоемах, в результате чего затопленными оказались поселки в Чернышевском округе. От паводка также пострадали дома людей и десятки участков в Аксеново-Зиловском и Букачаче.

Предварительно, стихия нанесла вред трем домам, 46 дворам и трем километрам дорог. 147 жителей региона, включая 32 ребенка, оказались в зоне подтопления. В Чернышевском округе введен режим повышенной готовности. МЧС сообщает, что пункты временного размещения пока не готовятся.

Ранее сообщалось, что сильный грозовой ливень, который прошел в Оренбурге вечером 21 июня, привел к масштабным подтоплениям в нескольких районах города. Уровень воды на ряде улиц достиг высоких отметок, десятки автомобилей оказались частично или полностью под водой.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше