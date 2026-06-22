Число сбитых вблизи Москвы БПЛА превысило 60

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». С начала дня вблизи столицы уничтожен 61 БПЛА.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.
Уже почти полчаса закрыт аэропорт Шереметьево. Домодедово и Внуково работают по согласованию с «соответствующими органами».
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