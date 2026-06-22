Доктор-убийца зарезал прислугу, использовав кукри из коллекции

50-летний подозреваемый был арестован после того, как сосед заметил тело погибшей на террасе дома. При задержании, по словам полицейских, Гупта якобы сказал: «Повесьте меня». В ходе расследования выяснилось, что врач около десяти лет лечился от депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства, и сейчас проверяется информация о том, не перестал ли он принимать лекарства.