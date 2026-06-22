Доктор-убийца зарезал прислугу, использовав кукри из коллекции

В доме дерматолога Маниша Гупты в Дели полиция обнаружила изогнутый нож, похожий на кукри. По версии следствия, именно этим оружием 19 июня он перерезал горло своей домработнице Мине. Следователи отмечают, что характер раны на шее жертвы напоминал «медицинский разрез».
Орудие убийства было найдено среди коллекции подобных ножей, которые врач годами собирал в качестве сувениров. По данным полиции, у Гупты хранилось три или четыре таких кукри, привезённых из разных штатов. Обнаружение ножа может стать ключевым доказательством при проведении судебно-медицинской экспертизы.
50-летний подозреваемый был арестован после того, как сосед заметил тело погибшей на террасе дома. При задержании, по словам полицейских, Гупта якобы сказал: «Повесьте меня». В ходе расследования выяснилось, что врач около десяти лет лечился от депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства, и сейчас проверяется информация о том, не перестал ли он принимать лекарства.
Полиция также рассматривает версию о том, что причиной конфликта могла стать напряжённая обстановка в семье из-за продолжающейся работы Мины. У погибшей из Западной Бенгалии остались муж, сын и дочь.
Тихий дерматолог зарезал домработницу, с которой прожил 15 лет.