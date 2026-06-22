Пермячка заплатила за не доставленные цветы мошенникам 200 тысяч рублей

Конечно, женщина растерялась. И когда ей снова позвонили мошенники и предложили помощь — а именно, перевести деньги на безопасный счет — она поверила им. Отпросилась с работы, приехала домой, взяла наличные, отнесла их в банк и слушая, что ей говорят по телефону проходимцы, перевела им 200 тысяч рублей — все, что у нее было. А букет цветов ей так и не привезли.