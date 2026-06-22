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Пермячка заплатила за не доставленные цветы мошенникам 200 тысяч рублей

Жительница города Чайковский повелась на уговоры мошенников, приславших ей букет цветов, и перевела им все свои сбережения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Пермского края.

Жительница города Чайковский повелась на уговоры мошенников, приславших ей букет цветов, и перевела им все свои сбережения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Пермского края.

Женщине позвонили в одном из мессенджеров, и когда она ответила, то сообщили, что ей везут цветы. И попросили назвать код из пришедшего смс-сообщения. Подумав, что букет прислал сын, она продиктовала цифры.

Но это были мошенники. Вскорости доверчивой жительнице Чайковского пришло уведомление, что она выдала доверенность на какого-то гражданина Украины. И тот сейчас может распоряжаться всем ее имуществом.

Конечно, женщина растерялась. И когда ей снова позвонили мошенники и предложили помощь — а именно, перевести деньги на безопасный счет — она поверила им. Отпросилась с работы, приехала домой, взяла наличные, отнесла их в банк и слушая, что ей говорят по телефону проходимцы, перевела им 200 тысяч рублей — все, что у нее было. А букет цветов ей так и не привезли.

Когда пришла в себя, поняла, что обманули, и пришла в полицию, где возбудили уголовное дело по мошенничеству. Начат розыск преступников.