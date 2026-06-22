Брикеты кокаина с логотипом Tesla выбросило на берег Фиджи

Один из местных жителей по имени Севулони Тагимоце нашёл свёрток на пляже у самой воды. Он признался, что сначала даже не подумал, что это наркотики. Каждый брикет весит примерно по килограмму. Если оценить всю партию, то в зависимости от чистоты наркотика её цена может превысить 15 миллионов долларов.
Часть упаковок была прикреплена к поплавкам или воздушным шарам. Так наркоторговцы обычно передают небольшие партии с больших судов на маленькие лодки. Полиция Фиджи уже отправила все найденные брикеты на экспертизу в столицу страны — город Суву. Также на остров Муниа выехала группа, чтобы забрать остальные 35 упаковок.
«Мы рекомендуем жителям прибрежных районов сообщать о любых подозрительных находках и не вскрывать обнаруженные пакеты», — заявила представитель полиции Фиджи.
По версии полиции, эта партия — часть международного наркотрафика, который идёт через Тихий океан в сторону Австралии. Сейчас они сотрудничают с местными и зарубежными коллегами, чтобы выяснить, откуда это и кому предназначалось.
Ранее в Турции разгорелся громкий скандал в мире шоу-бизнеса. Полиция провела крупную операцию против наркотиков, в ходе которой задержали десятки известных людей. Среди них оказалась и бывшая участница конкурса «Мисс мира» — 47-летняя певица и модель Айше Хатун Онал. Её арестовали утром 11 июня. Всего вместе с ней под стражу попали 22 знаменитости. В списке задержанных — настоящие звёзды турецкой музыки и кино.
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