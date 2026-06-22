Брикеты кокаина с логотипом Tesla выбросило на берег Фиджи

Один из местных жителей по имени Севулони Тагимоце нашёл свёрток на пляже у самой воды. Он признался, что сначала даже не подумал, что это наркотики. Каждый брикет весит примерно по килограмму. Если оценить всю партию, то в зависимости от чистоты наркотика её цена может превысить 15 миллионов долларов.