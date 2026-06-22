Кипр выдал России обвиняемого по делу о налогах на 2,6 млрд рублей

По версии следствия, с 2015 по 2019 год фигурант руководил двумя коммерческими предприятиями и передавал в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями. В документах отражались договоры подряда с подконтрольными юридическими лицами, которые якобы поставляли строительные материалы и выполняли строительно-монтажные работы.