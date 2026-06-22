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Собянин: Средства ПВО сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре украинских дрона, летевших на столицу. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре украинских дрона, летевших на столицу. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

При этом российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами РФ. Дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

21 июня беспилотник ВСУ упал на крышу многоэтажного дома в центре Севастополя. Никто не пострадал. Беспилотник был с полным боезарядом.

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