Собянин: Средства ПВО сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре украинских дрона, летевших на столицу. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
При этом российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами РФ. Дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.
21 июня беспилотник ВСУ упал на крышу многоэтажного дома в центре Севастополя. Никто не пострадал. Беспилотник был с полным боезарядом.