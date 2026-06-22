Бывший соратник киллера Солоника по кличке Фашист ушёл добровольцем на СВО

Шестидесятилетний Виктор Канахович, известный в девяностые годы как Фашист, кардинально изменил траекторию своей жизни. Ранее входивший в одну из самых жестоких криминальных группировок России, он решил сменить преступное прошлое на контрактную службу в зоне специальной военной операции. Теперь бывший «старшак» носит позывной Фактор и, по имеющимся данным, демонстрирует отличные результаты на передовой. Это узнал SHOT.