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Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 67

Силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». С начала дня вблизи столицы сбиты 67 БПЛА.

Силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». С начала дня вблизи столицы сбиты 67 БПЛА.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Уже более получаса закрыт аэропорт Шереметьево. Домодедово и Внуково работают по согласованию.

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