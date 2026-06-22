Забросал тело ветками: мужчина сел за убийство 18-летней давности

В Свердловской области суд вынес приговор 45-летнему мужчине за убийство, совершённое в 2007 году. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Преступление произошло в лесу у села Курки, когда злоумышленник напал на местную жительницу. Чтобы скрыть попытку изнасилования, он задушил жертву деревянным топорищем.
По данным прокуратуры, после убийства мужчина попытался замести следы, забросав тело ветками. Правоохранительные органы квалифицировали его действия как убийство с целью сокрытия другого преступления. Суд признал уральца виновным по соответствующей статье УК РФ.
В итоге суд приговорил жителя Артинского района к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор был вынесен спустя 18 лет после трагических событий.
Шокирующее нападение: семья стала жертвой зверского изнасилования.