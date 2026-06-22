В Красноярском крае раскрыли траты бюджетных денег на фиктивные изыскания

Следователи краевого Главка МВД завершили расследование дела о мошенничестве, связанном с фейковыми инженерными изысканиями. Об этом рассказали в ведомстве 22 июня.
По версии следствия, летом 2021 года сорокасемилетний директор ростовской фирмы, которая занималась архитектурой и изысканиями, решил похитить бюджетные деньги. Для этого он привлек 38-летнего знакомого из Иркутска, который не работал в его компании, но зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, а позже стал заместителем директора и подписывал все документы.
В августе того же года ростовчанин подал заявку на конкурс по рекультивации земли в Канском районе. Он заверил заказчика, что его фирма соответствует всем требованиям, хотя на самом деле выполнить работы в полном объеме не мог: не хватало ни людей, ни техники. Начальная цена контракта была 15 миллионов рублей, но мужчина снизил ее до пяти миллионов 100 тысяч рублей, чтобы выиграть аукцион. Сам он в Канск не поехал, а руководил работой удаленно, отправив подельника представлять интересы фирмы на месте.
С сентября по декабрь 2021 года сообщники частично провели геологические, геодезические, гидрометеорологические и экологические изыскания на территории бывшего деревообрабатывающего завода. Однако вместо более 694 погонных метров скважин они пробурили только 25, а вместо 48 проб грунта взяли не более 14, причем использовали и чужие образцы, полученные еще в 2018 году от другой организации.
Технические отчеты, которые они составили, не соответствовали требованиям и не годились для подготовки проекта рекультивации. Тем не менее введенный в заблуждение заказчик полностью оплатил эти изыскания.
Сейчас против обоих возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты дожидаются суда под подпиской о невыезде. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Свою вину они отрицают. Недвижимость и машины обвиняемых стоимостью более 13 миллионов рублей арестованы в счет обеспечения иска.