В Красноярском крае раскрыли траты бюджетных денег на фиктивные изыскания

В августе того же года ростовчанин подал заявку на конкурс по рекультивации земли в Канском районе. Он заверил заказчика, что его фирма соответствует всем требованиям, хотя на самом деле выполнить работы в полном объеме не мог: не хватало ни людей, ни техники. Начальная цена контракта была 15 миллионов рублей, но мужчина снизил ее до пяти миллионов 100 тысяч рублей, чтобы выиграть аукцион. Сам он в Канск не поехал, а руководил работой удаленно, отправив подельника представлять интересы фирмы на месте.