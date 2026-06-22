Средства ПВО уничтожили ещё восемь беспилотников, летевших на Москву

О первых двух дронах он написал в 08:55 утра. Буквально через пять минут появилась информация об ещё двух новых беспилотниках, а в 09:00 силы ПВО перехватили и уничтожили ещё четыре дрона. Во всех случаях аппараты противника удалось нейтрализовать на безопасном расстоянии от жилых кварталов.