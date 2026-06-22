Число сбитых БПЛА на подлете к Москве достигло 70

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Система ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».
«Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.
Всего с начала суток, согласно опубликованным сообщениям Собянина, на подлете к столице сбито 70 БПЛА.
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