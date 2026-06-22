Собянин сообщил об уничтожении уже 70 летевших на Москву беспилотников

Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Уничтожено уже 70 летевших на Москву беспилотников.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона, летевших на столицу. На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.
При этом российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 301 украинский беспилотник над регионами РФ. Дроны ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.
21 июня беспилотник ВСУ упал на крышу многоэтажного дома в центре Севастополя. Никто не пострадал. Беспилотник был с полным боезарядом.