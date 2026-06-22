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КНБ накрыл опасную группу на таможне: изъяты оружие и крупные суммы денег

12 июня 2026 года в Туркестанской области Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с полицией и при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группировки, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным следствия, ее членов подозревают в организации незаконных посреднических услуг водителям большегрузных автомашин за ускоренное прохождение таможенных процедур при пересечении границы.

На основе собранных материалов начато досудебное расследование в отношении 17 лиц, пятеро из которых водворены в изолятор временного содержания.

В итоге в ходе обысков изъяты 5 единиц огнестрельного и пневматического оружия, крупные суммы денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.