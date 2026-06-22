Суда компании «Гранат», чей вертолет ищут в Приморье, ранее попадали в ЧП

Напомним, 21 июня пропала связь с экипажем вертолета R-44. Воздушное судно выполняло лесоавиационные работы. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Поиски начались в тот же день и все еще не закончились. После исчезновения вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В Росавиации заявили, что судно принадлежит компании «Гранат».