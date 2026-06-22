Число нейтрализованных над Москвой дронов выросло до 74

«Уничтожены четыре вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — прокомментировал ситуацию глава города.
Стоит отметить, что это лишь часть масштабной серии попыток нападения. Согласно оперативным сводкам, опубликованным мэром в течение текущих суток, общее количество нейтрализованных на подлете к столице беспилотников достигло 74 единиц.
На данный момент информация о пострадавших или значительных разрушениях инфраструктуры не поступала. Ситуация находится под контролем экстренных служб, которые продолжают работу в местах обнаружения фрагментов летательных аппаратов.
Тем временем силы противовоздушной обороны минувшей ночью 22 июня нейтрализовали 301 украинский БПЛА самолётного типа. География перехватов охватила приграничные и центральные регионы. Аппараты ликвидировали над Смоленской, Брянской, Белгородской, Тверской областями, Калужской, Тульской, Московской, Курской и Воронежской областями.
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