Собянин сообщил об уничтожении уже 74 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили уже 74 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города в своем канале в мессенджере МАКС уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты.
20 июня беспилотники ВСУ попытались нанести удары по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу. Их атака была отражена, в результате случившегося предприятие не пострадало. Сотрудники завода были эвакуированы.
В тот же день в результате атаки FPV-дронов ВСУ на поселок Суземка в Брянской области один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранения. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.