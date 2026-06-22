Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении уже 74 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили уже 74 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили уже 74 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города в своем канале в мессенджере МАКС уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты.

20 июня беспилотники ВСУ попытались нанести удары по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу. Их атака была отражена, в результате случившегося предприятие не пострадало. Сотрудники завода были эвакуированы.

В тот же день в результате атаки FPV-дронов ВСУ на поселок Суземка в Брянской области один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранения. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше