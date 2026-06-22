Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Севастополя произошло 7 землетрясений

22 июня в акватории Черного моря у Севастополя зафиксированы семь подземных толчков, два из которых были ощутимыми, сообщил губернатор Развожаев.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками. В 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км); в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города).

Чиновник призвал сохранять спокойствие и не исключил возможность повторных толчков. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.

Самым разрушительным землетрясением в Крыму за последнее столетие стало сейсмическоее событие в районе Ялты, произошедшее в сентябре 1927 года. По ряду оценок, интенсивность толчков достигала 9 баллов, что привело к разрушению более 70% городских построек.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше