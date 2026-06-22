У берегов Севастополя произошло 7 землетрясений

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками. В 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км); в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города).
Чиновник призвал сохранять спокойствие и не исключил возможность повторных толчков. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
Самым разрушительным землетрясением в Крыму за последнее столетие стало сейсмическоее событие в районе Ялты, произошедшее в сентябре 1927 года. По ряду оценок, интенсивность толчков достигала 9 баллов, что привело к разрушению более 70% городских построек.