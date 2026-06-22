Автобус столкнулся с локомотивом на переезде в Астане

Видео с места аварии опубликовано в Telegram-канале Astanovka98. По словам автора публикации, ДТП произошло возле остановки «Вагонозавод» в районе Лесозавода. На кадрах видны маршрутный автобус и локомотив.
После появления видео редакция обратилась за комментарием в департамент полиции Астаны. В полиции сообщили, что авария произошла 20 июня.
«220 июня текущего года, водитель маршрутного автобуса “Ивеко”, при движении через железнодорожный переезд по улице Тайбурыл не уступил дорогу движущемуся Локомотиву. От удара маршрутный автобус “Ивеко” по инерции допустил столкновение с автомашиной “Хюндай”, — сообщили в ДП Астаны.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. По данным полиции, водитель автобуса привлечен к административной ответственности.