Автобус столкнулся с локомотивом на переезде в Астане

«220 июня текущего года, водитель маршрутного автобуса “Ивеко”, при движении через железнодорожный переезд по улице Тайбурыл не уступил дорогу движущемуся Локомотиву. От удара маршрутный автобус “Ивеко” по инерции допустил столкновение с автомашиной “Хюндай”, — сообщили в ДП Астаны.