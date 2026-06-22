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Мужчина в Красноярском крае угрожал полицейским бензопилой

В Красноярском крае мужчина угрожал полицейским бензопилой. Его задержали. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил РЕН ТВ.

В Красноярском крае мужчина угрожал полицейским бензопилой. Его задержали. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил РЕН ТВ.

— Сотрудники полиции в Красноярском крае прибыли на вызов в ночное время. Поступило сообщение, что местный житель приехал выяснять отношения со знакомой, которую до этого избивал. Встреча с правоохранителями переросла в конфликт, — говорится в публикации.

После этого мужчина вял бензопилу и начал двигаться с ней на полицейских. Полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух, мужчину удалось обезвредить. Его доставили в отдел полиции.

19 июня в подмосковной Балашихе суд приговорил гражданина Кубы к 3,5 года лишения свободы в колонии за то, что он напал на таксиста и похитил у него 77 тысяч рублей, а при задержании распылил перцовку в лицо одному полицейскому и ранил ножом другого.

До этого житель Братска напал с игрушечным пистолетом на продавца комиссионного магазина и забрал наличные из кассы. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам.

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