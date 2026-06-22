Мужчина в Красноярском крае угрожал полицейским бензопилой

19 июня в подмосковной Балашихе суд приговорил гражданина Кубы к 3,5 года лишения свободы в колонии за то, что он напал на таксиста и похитил у него 77 тысяч рублей, а при задержании распылил перцовку в лицо одному полицейскому и ранил ножом другого.