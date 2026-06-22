Мошенники научились подделывать номера телефонов, сайты и документы

На официальном сайте МВД функционирует страница «Противодействие киберпреступности», содержащая соответствующую информацию, а также информация освещается на официальном сайте Департамента по противодействию киберпреступности, в социальных сетях и мессенджерах Аitu, Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter, Treads и т. д.