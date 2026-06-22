ДТП на аль-Фараби в Алматы: 10 лет лишения свободы запросил прокурор для водителя Zeekr

«Скорость движения автомобиля Zeekr перед столкновением составляла около 219 км/ч. Эта цифра не нуждается в комментариях. Управление автомобилем с такой скоростью в черте города в ночное время в состоянии опьянения — это не неосторожность, а сознательное создание смертельной опасности для всех… Алкоголь и руль несовместимы, а скорость — это не доблесть, а мера ответственности. Приговор по настоящему делу должен прозвучать как ясное предупреждение для каждого, кто склонен считать дорогу местом для самоутверждения. Нужно отвечать по всей строгости закона. Только неотвратимость справедливого наказания способна остановить тех, кого не остановить».Алибек Кумисбеков.