Браконьеры из Хабаровска отправились в колонию за 775 кг чёрной икры

В Хабаровске после вмешательства прокуратуры суд изменил условное наказание на реальное лишение свободы для двух горожан, осуждённых за браконьерство — они незаконно купили и перевозили 775 кг черной икры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Черную икру, расфасованную в 1459 контейнеров, хабаровчане купили в июне 2025 года в Нанайском районе, и везли в помещение для хранения, когда были задержаны. За незаконный оборот водных биологических ресурсов в декабре Кировский районный суд Хабаровска приговорил их к 5 годам лишения свободы условно.
— Прокуратура не согласилась с приговором из-за его чрезмерной мягкости и подала апелляционное представление. Хабаровский краевой суд изменил приговор. Подсудимым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Они заключены под стражу в зале суда, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, житель Хабаровского края держал у дома привязанного осетра.