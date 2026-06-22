Браконьеры из Хабаровска отправились в колонию за 775 кг чёрной икры

Черную икру, расфасованную в 1459 контейнеров, хабаровчане купили в июне 2025 года в Нанайском районе, и везли в помещение для хранения, когда были задержаны. За незаконный оборот водных биологических ресурсов в декабре Кировский районный суд Хабаровска приговорил их к 5 годам лишения свободы условно.