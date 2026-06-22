Севастополь сотрясло: У побережья произошла серия землетрясений

Первый ощутимый сейсмический удар магнитудой 3,7 произошел в 06:14. Эпицентр находился на расстоянии около 26 километров от городской черты. Второй, более сильный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован в 08:48 в 30 километрах от побережья.