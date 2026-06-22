Собянин: Силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве

Силы ПВО Минобороны уничтожили пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
20 июня беспилотники ВСУ попытались нанести удары по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу. Их атака была отражена, в результате случившегося предприятие не пострадало. Сотрудники завода были эвакуированы.
В тот же день в результате атаки FPV-дронов ВСУ на поселок Суземка в Брянской области один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранения. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.