Устроила погоню и совершила ДТП: СМИ сообщили о задержании казахстанки в Таиланде

Инцидент произошел 20 июня. По данным издания, женщина остановилась прямо на проезжей части одной из главных дорог острова и заблокировала движение.
Очевидцы сообщили о странном поведении водителя. На место прибыли сотрудники полиции, однако женщина отказалась подчиниться требованиям правоохранителей и попыталась скрыться — началась погоня.
Во время преследования автомобиль марки MG под управлением этой женщины неоднократно создавал опасные ситуации на дороге. В конечном итоге машина столкнулась с микроавтобусом и мотоциклом. Сообщается о двух пострадавших.
Женщина была задержана. По факту происшествия возбуждено дело.
Также издание пишет, что ранее женщина уже попадала в похожие инциденты и могла находиться в тяжелом эмоциональном состоянии.
В социальных сетях появились кадры с места происшествия.
Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу МИД Казахстана за комментарием.