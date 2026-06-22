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Устроила погоню и совершила ДТП: СМИ сообщили о задержании казахстанки в Таиланде

Издание The Phuket News сообщило о задержании гражданки Казахстана на Пхукете — согласно опубликованной информации, она устроила погоню и попала в ДТП, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел 20 июня. По данным издания, женщина остановилась прямо на проезжей части одной из главных дорог острова и заблокировала движение.

Очевидцы сообщили о странном поведении водителя. На место прибыли сотрудники полиции, однако женщина отказалась подчиниться требованиям правоохранителей и попыталась скрыться — началась погоня.

Во время преследования автомобиль марки MG под управлением этой женщины неоднократно создавал опасные ситуации на дороге. В конечном итоге машина столкнулась с микроавтобусом и мотоциклом. Сообщается о двух пострадавших.

Женщина была задержана. По факту происшествия возбуждено дело.

Также издание пишет, что ранее женщина уже попадала в похожие инциденты и могла находиться в тяжелом эмоциональном состоянии.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу МИД Казахстана за комментарием.