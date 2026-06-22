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Почти 60 дронов сбито на подлете к Москве

За несколько часов Собянин сообщил о 59 нейтрализованных дронах на подлете к столице. На фоне этого три московских аэропорта временно ограничили полеты.

Источник: РБК

На подлете к российской столице силы ПВО сбили 59 беспилотников с начала 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

О первом сбитом дроне он информировал в «Максе» в 02:57. Данные о 59-м опубликовал в 05:02.

На фоне этого три московских аэропорта — Шереметьево, Домодедово и Жуковский — приостановили полеты, а Внуково с вечера 21 июня принимает и отправляет рейсы по согласованию.

В пресс-службе Шереметьево рассказали, что в аэропорту продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА), и призвали пассажиров сохранять спокойствие. «Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места укрытия, в том числе уводят пассажиров с бортов воздушных судов, проводят инструктаж по действиям в текущей ситуации. Возможны корректировки в расписании полетов», — говорится в заявлении.

Авиакомпания «Аэрофлот» в связи с ограничениями в аэропортах Московского авиационного узла сообщила о корректировке расписания, а также об отмене некоторых рейсов.

«Пассажиры оповещаются в новое время через контакты, защищенные в бронировании. Дополнительно просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверить статус рейса в онлайн-таблице», — предупредили там.

В ночь на 18 июня подразделения ПВО сбили на московском направлении около 180 беспилотников. По подсчетам ТАСС, попытка атаки беспилотников на Москву стала самой крупной за два года.

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