Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 80

На подлете к Москве силы ПВО перехватили пять украинских дронов, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале в 9:40 мск, в 9:54 он сообщил о еще одном сбитом аппарате. С 9:00 мск мэр сообщал также о перехвате еще трех и четырех беспилотников.
Таким образом, с начала суток 22 июня на подлете к столице уничтожили 79 БПЛА.
До этого ночью и утром Собянин сообщал о перехвате 67 дронов.
С утра ограничения на полеты второй раз за сутки ввели в аэропорту Шереметьево. Домодедово и Внуково отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.
До этого ранним утром все четыре аэропорта московского авиаузла уже вводили ограничения, которые позже сняли.
Авиакомпания «Аэрофлот» перенесла время вылета некоторых рейсов, а также отменила часть полетов в связи с временными ограничениями, которые вводились ночью в московских аэропортах.
Всего за ночь на 22 июня силы ПВО сбили 301 дрон над регионами России, Азовским и Черным морями. Беспилотники перехватили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областях, а также Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.
Одна из самых массированных атак на Москву за время спецоперации произошла в ночь на 18 июня. По сообщению Собянина, ПВО сбила более 180 дронов, атаковавших Москву. Несколько аппаратов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), из-за чего начался пожар. Его потушили. Кроме того, обломки беспилотника упали на территории торгового центра «Садовод», одно из зданий получило незначительные повреждения, никто не пострадал.