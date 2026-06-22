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В Крыму пять человек погибли в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. В Крыму в период с 15 по 21 июня зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

«(В результате ДТП — ред.) пять человек погибли, в том числе двое несовершеннолетних, 21 получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю произошло пять ДТП с участием пешеходов, в которых один человек погиб, четверо пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

«Пресечено 133 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 19 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность», — рассказали в Госавтоинспекции Крыма.

Ранее сообщалось, что число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России сократилось на 5,2% за период с января по март 2026 года. При этом впервые за год был зафиксирован рост аварий с пострадавшими детьми.

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