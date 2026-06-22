ФСБ: В Воронеже россиянина арестовали за передачу СБУ данных о военном объекте

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже 33-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, мужчина в 2024 году самостоятельно вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и через мессенджер передавал сведения о деятельности военного объекта.
В ФСБ считают, что переданная информация могла быть использована против Вооруженных сил России. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали жителя Московской области, который провел акции устрашения против троих военнослужащих Министерства обороны страны. По данным ведомства, мужчину завербовали украинские спецслужбы под видом работы в коллекторском агентстве. Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье о хулиганстве.