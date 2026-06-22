Завербованный Украиной воронежец ответит за коллаборационизм

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который, по данным следствия, сотрудничал с украинскими спецслужбами. 21-летний мужчина выполнял задания по наблюдению за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров.