Завербованный Украиной воронежец ответит за коллаборационизм

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который, по данным следствия, сотрудничал с украинскими спецслужбами. 21-летний мужчина выполнял задания по наблюдению за военными объектами в Московском регионе и участвовал в работе мошеннических колл-центров.
По информации ЦОС ФСБ, задержанный был завербован через Telegram и действовал за материальное вознаграждение. Он также занимался подбором людей для оказания содействия украинским спецслужбам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), и он уже признал свою вину.
Следствие продолжает работу, чтобы выяснить, были ли у задержанного другие эпизоды противоправной деятельности. На данный момент он заключен под стражу по решению суда.
Воронежца осудили на 25 лет за госизмену и подготовку диверсии на объекте энергетики.