На Пхукете задержали россиянина по делу о незаконном владении землей

Общая стоимость участков — около $3,5 млн, площадь — свыше 3,4 тыс. кв. м. По версии следствия, иностранцы стали владельцами земли через подставные компании. Формально их доля в этих фирмах не превышала разрешенных 49%, но фактически, как полагает полиция, они контролировали компании на 70−80%, а возможно и на 100% — через номинальных тайских учредителей.