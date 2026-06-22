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На Пхукете задержали россиянина по делу о незаконном владении землей

На острове Пхукет в Таиланде полиция задержала девятерых иностранцев, включая одного гражданина России, по подозрению в незаконном владении земельными участками. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на управление полиции. Иностранцам в Таиланде запрещено владеть землей.

На острове Пхукет в Таиланде полиция задержала девятерых иностранцев, включая одного гражданина России, по подозрению в незаконном владении земельными участками. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на управление полиции. Иностранцам в Таиланде запрещено владеть землей.

Общая стоимость участков — около $3,5 млн, площадь — свыше 3,4 тыс. кв. м. По версии следствия, иностранцы стали владельцами земли через подставные компании. Формально их доля в этих фирмах не превышала разрешенных 49%, но фактически, как полагает полиция, они контролировали компании на 70−80%, а возможно и на 100% — через номинальных тайских учредителей.

Задержанным грозит до трех лет тюрьмы и крупные штрафы за каждый участок, по которому докажут нарушение. Сами земли могут конфисковать и продать с аукциона.