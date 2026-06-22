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Собянин сообщил о 80-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбит еще один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

В ночь с 21 на 22 июня отечественные силы ПВО ликвидировали 301 дрон ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

21 июня в результате атаки украинского беспилотника на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края произошел пожар. Также в двух муниципалитетах региона зафиксировали падение обломков беспилотников на территории частных домовладений.

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