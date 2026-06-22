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Семь землетрясений зафиксировали у берегов Севастополя

Сейсмологи зафиксировали семь землетрясений, которые произошли утром у берегов Севастополя. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сейсмологи зафиксировали семь землетрясений, которые произошли утром у берегов Севастополя. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— В Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками: в 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 километров), в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 километров от города), — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, по информации сейсмологов, могут быть повторные толчки. Губернатор уточнил, что разрушений в городе нет.

10 июня неподалеку от берегов Приморского края произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр толчков располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга, в котором живет примерно три тысячи человек.

25 мая у юго-восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок был зарегистрирован в 23:31 по местному времени (2:31 мск). Очаг залегал на глубине 53 километра.

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