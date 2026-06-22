Семь землетрясений зафиксировали у берегов Севастополя

— В Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками: в 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 километров), в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 километров от города), — написал Развожаев в своем Telegram-канале.