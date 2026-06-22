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В Красноярском крае задержали мужчину, напавшего с бензопилой на полицейских

Полицейские в Красноярском крае открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы остановить мужчину с бензопилой. Фигурант угрожал сотрудникам МВД, прибывшим на вызов по сообщению о насилии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали агрессивного местного жителя, который угрожал правоохранителям бензопилой. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ночью полицейские прибыли по вызову к местной жительнице, которой угрожал ранее избивавший ее мужчина. Фигурант схватил работающую бензопилу и начал двигаться в сторону наряда полиции. На законные требования прекратить противоправные действия гражданин не реагировал, в связи с чем сотрудники МВД были вынуждены дважды выстрелить в воздух в качестве предупреждения.

После предупредительных выстрелов агрессора удалось обезвредить. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.