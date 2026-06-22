В Красноярском крае задержали мужчину, напавшего с бензопилой на полицейских

Ночью полицейские прибыли по вызову к местной жительнице, которой угрожал ранее избивавший ее мужчина. Фигурант схватил работающую бензопилу и начал двигаться в сторону наряда полиции. На законные требования прекратить противоправные действия гражданин не реагировал, в связи с чем сотрудники МВД были вынуждены дважды выстрелить в воздух в качестве предупреждения.