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В озере обнаружили расчлененное тело бармена, виновных накажут

В штате Джорджия арестованы двое — Марио Андре Барбер и Бриттани Амбер Бейкер.

В штате Джорджия арестованы двое — Марио Андре Барбер и Бриттани Амбер Бейкер. Их обвиняют в жестоком убийстве 37-летнего бармена Джамала Рашада Паркера. По версии следствия, преступники расправились с жертвой в доме недалеко от Атланты, после чего расчленили тело и выбросили останки в озеро Дог-Ривер. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса шерифа округа Дуглас (США, Джорджия).

Личность убитого удалось установить лишь в мае с помощью ДНК-экспертизы. Поводом для обращения в полицию стал звонок отца жертвы, который узнал татуировки на опубликованных снимках. Следователи, работавшие на месте преступления, выносили из дома инструменты, включая сабельную пилу, и чистящие средства, что подтверждает версию о расчленении.

Несмотря на то, что полиция официально не раскрывает, были ли жертва и убийцы знакомы, родственники погибшего на краудфандинговой платформе GoFundMe описали обвиняемых как «людей, которых он знал и которым доверял». В суде Барбер и Бейкер не признали свою вину. У обоих за плечами внушительное криминальное прошлое.

Отец убитого, Чарльз Паркер, в интервью местным журналистам выразил надежду на суровое наказание для убийц своего сына, отметив их полное отсутствие раскаяния. Джамал Паркер был не только барменом, но и талантливым музыкантом и художником.

Доктор-убийца зарезал прислугу, использовав кукри из коллекции.

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