В озере обнаружили расчлененное тело бармена, виновных накажут

Несмотря на то, что полиция официально не раскрывает, были ли жертва и убийцы знакомы, родственники погибшего на краудфандинговой платформе GoFundMe описали обвиняемых как «людей, которых он знал и которым доверял». В суде Барбер и Бейкер не признали свою вину. У обоих за плечами внушительное криминальное прошлое.