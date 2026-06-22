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Закладчика с кокаином, гашишем и мефедроном задержали под Подольском

Полицейские задержали у деревни Александровка под Подольском жителя Химок, который работал закладчиком. У 43-летнего мужчины нашли кокаин, гашиш и мефедрон. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москвской области.

Полицейские задержали у деревни Александровка под Подольском жителя Химок, который работал закладчиком. У 43-летнего мужчины нашли кокаин, гашиш и мефедрон. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москвской области.

— На основании оперативной информации полицейские задержали мужчину в лесном массиве у деревни Александровка. При личном досмотре у него обнаружены и изъяты 26 брикетов и пять свертков с различными веществами, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики провели обыск дома у подозреваемого. Там также нашли 25 брикетов с веществом. В общей сложности злоумышленник планировал сбыть пять килограммов наркотиков. В отношении жителя Химок завели уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.

Ранее закладчика с 56 свертками с наркотиками задержали в Ленинском городском округе Московской области. В отношении 18-летнего жителя Томской области возбудили уголовное дело. Он планировал сбыть мефедрон. Парня заключили под стражу.