Четыре подпольных казино закрыли после обысков в российском городе

Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. По версии полиции, организатором незаконного бизнеса был ранее судимый за аналогичное преступление 46-летний местный житель. В группу, как утверждает ведомство, также входили управляющие и IT-специалисты, которые обеспечивали работу техники.