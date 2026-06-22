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Четыре подпольных казино закрыли после обысков в российском городе

В Черкесске полиция при поддержке ФСБ и Росгвардии пресекла работу четырех нелегальных игорных заведений.

В Черкесске полиция при поддержке ФСБ и Росгвардии пресекла работу четырех нелегальных игорных заведений. По данным МВД, задержаны семь подозреваемых в возрасте от 26 до 48 лет.

Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. По версии полиции, организатором незаконного бизнеса был ранее судимый за аналогичное преступление 46-летний местный житель. В группу, как утверждает ведомство, также входили управляющие и IT-специалисты, которые обеспечивали работу техники.

Подпольные казино, по данным МВД, действовали около двух лет в нежилых помещениях. Доступ контролировали через наружное видеонаблюдение, внутрь могли попасть только проверенные посетители.

Во время обысков полиция изъяла свыше 200 единиц техники и средств связи, деньги и документацию. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Организатора заключили под стражу, двоих фигурантов отправили под домашний арест, остальным избрали запрет определенных действий.

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