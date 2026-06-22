Умерла туристка из Сочи, отравившаяся вином на Бали

Последние две недели семья пыталась организовать санитарную эвакуацию женщины в Россию, но сделать это не удалось. На содержание в больнице потратили более 2 миллионов рублей. Транспортировка тела на родину стоит от 400 до 700 тысяч рублей — близкие открыли сбор на доставку.