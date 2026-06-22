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Умерла туристка из Сочи, отравившаяся вином на Бали

Туристка из Сочи, отравившаяся местным вином на Бали, умерла в индонезийской больнице. Врачи боролись за её жизнь 22 дня, но два последних медицинских обследования показали полное отсутствие кровоснабжения головного мозга. Вчера родные подписали отказ от реанимации, и вечером девушка погибла.

Последние две недели семья пыталась организовать санитарную эвакуацию женщины в Россию, но сделать это не удалось. На содержание в больнице потратили более 2 миллионов рублей. Транспортировка тела на родину стоит от 400 до 700 тысяч рублей — близкие открыли сбор на доставку.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 31 мая сочинка прилетела на Бали с парнем. Вечером женщина выпила местное вино, которое там продают почти на каждом углу. Ночью ей стало плохо: начались судороги, тошнота, затем она потеряла сознание. В больнице врачи диагностировали отравление метанолом и ввели в кому.

Как пишут СМИ, это уже второй летальный случай отравления метанолом от балийского вина. Ранее сообщалось о подобных случаях, когда туристы умирали после употребления местного алкоголя.

Метанол — опасное вещество, которое часто содержится в недорогом алкоголе. Он вызывает отравление, судороги, потерю сознания и может привести к летальному исходу.