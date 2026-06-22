Умерла туристка из Сочи, отравившаяся вином на Бали

Последние две недели семья пыталась организовать санитарную эвакуацию женщины в Россию, но сделать это не удалось. На содержание в больнице потратили более 2 миллионов рублей. Транспортировка тела на родину стоит от 400 до 700 тысяч рублей — близкие открыли сбор на доставку.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 31 мая сочинка прилетела на Бали с парнем. Вечером женщина выпила местное вино, которое там продают почти на каждом углу. Ночью ей стало плохо: начались судороги, тошнота, затем она потеряла сознание. В больнице врачи диагностировали отравление метанолом и ввели в кому.
Как пишут СМИ, это уже второй летальный случай отравления метанолом от балийского вина. Ранее сообщалось о подобных случаях, когда туристы умирали после употребления местного алкоголя.
Метанол — опасное вещество, которое часто содержится в недорогом алкоголе. Он вызывает отравление, судороги, потерю сознания и может привести к летальному исходу.