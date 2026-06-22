В Хакасии семейная пара ответит в суде за убийство пожилой женщины косой

В Хакасии перед судом предстанут муж и жена, которым вменяют убийство их 64-летней знакомой и грабеж. 22 июня в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии сообщили о завершении расследования этого дела.
По версии следствия, вечером 15 мая 2025 года пара пришла в гости к пожилой женщине в селе Таштып. Гости выпивали вместе с хозяйкой. Во время застолья вспыхнула ссора.
Тогда 29-летний мужчина схватил хозяйку за руки, а его 27-летняя супруга вышла на веранду и принесла мини-косу. Ею они по очереди стали наносить удары пенсионерке. От полученных ран женщина скончалась на месте. Забрав из дома деньги, нападавшие скрылись.
Было заведено уголовное дело о групповом убийстве по сговору, сопряженном с разбоем. Также фигурантам вменяется статья о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Только по первой из них обвиняемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.
Супруги находятся под стражей. В региональном управлении СК сообщили, что собрано достаточно улик. Дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Рассмотрение начнется в ближайшее время.