В Хакасии семейная пара ответит в суде за убийство пожилой женщины косой

Было заведено уголовное дело о групповом убийстве по сговору, сопряженном с разбоем. Также фигурантам вменяется статья о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Только по первой из них обвиняемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.