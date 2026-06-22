Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Тульской области

В городе Щекино Тульской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный жилой дом. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
— Жители дома эвакуированы. По предварительной информации никто не пострадал. На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона. Проявляйте внимательность и осторожность, опасность БПЛА сохраняется, — написал Миляев в своем Telegram-канале.
Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 301 украинский БПЛА над регионами РФ. Дроны были сбиты над рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую области.
Днем ранее возгорание произошло на нефтяном терминале в поселке Чушка Краснодарского края из-за атаки беспилотника ВСУ. Еще в двух муниципалитетах края зафиксировали падение обломков беспилотников на территории частных домовладений.