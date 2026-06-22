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Под Воронежем погиб водитель врезавшегося в фуру «Хендэ Гетц»

На трассе под Воронежем легковушка врезалась в стоящий грузовик.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла ночью 21 июня в Новоусманском районе Воронежской области.

Примерно в 23.00 на 523-м километре автодороги «М-4 “Дон”, по предварительным данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель автомобиля “Хендэ Гетц” врезался в стоящий в запрещенном месте грузовик “ДАФ” с прицепом.

Водитель легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда «скорой».

За 21 июня в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 47 ДТП, в них кроме погибшего пострадали четыре человека.