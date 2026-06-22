Под Воронежем погиб водитель врезавшегося в фуру «Хендэ Гетц»

Примерно в 23.00 на 523-м километре автодороги «М-4 “Дон”, по предварительным данным Госавтоинспекции, 34-летний водитель автомобиля “Хендэ Гетц” врезался в стоящий в запрещенном месте грузовик “ДАФ” с прицепом.