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ФСБ задержала 21-летнего жителя Воронежа, следившего для Киева за объектами МО

В Воронеже возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении 21-летнего местного жителя. Следствие установило, что он был завербован через мессенджер и за вознаграждение выполнял задания кураторов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 21-летнего жителя Воронежа, завербованного украинскими спецслужбами. Молодой человек подозревается в сборе данных о военных объектах и пособничестве противнику, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанный 2005 года рождения был завербован через Telegram. За материальное вознаграждение он выполнял задания кураторов: занимался организацией наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе и искал в интернете других лиц для оказания помощи Киеву. Кроме того, фигурант участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении граждан России.

При задержании у молодого человека изъяли смартфон с перепиской, подтверждающей его работу на спецслужбы Украины. Обвиняемый полностью признал вину и в настоящее время сотрудничает со следствием.

Следственным отделом УФСБ по Воронежской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд заключил задержанного под стражу.