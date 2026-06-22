ФСБ задержала 21-летнего жителя Воронежа, следившего для Киева за объектами МО

По данным ведомства, задержанный 2005 года рождения был завербован через Telegram. За материальное вознаграждение он выполнял задания кураторов: занимался организацией наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе и искал в интернете других лиц для оказания помощи Киеву. Кроме того, фигурант участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении граждан России.