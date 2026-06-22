ФСБ задержала 21-летнего жителя Воронежа, следившего для Киева за объектами МО

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 21-летнего жителя Воронежа, завербованного украинскими спецслужбами. Молодой человек подозревается в сборе данных о военных объектах и пособничестве противнику, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, задержанный 2005 года рождения был завербован через Telegram. За материальное вознаграждение он выполнял задания кураторов: занимался организацией наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе и искал в интернете других лиц для оказания помощи Киеву. Кроме того, фигурант участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении граждан России.
При задержании у молодого человека изъяли смартфон с перепиской, подтверждающей его работу на спецслужбы Украины. Обвиняемый полностью признал вину и в настоящее время сотрудничает со следствием.
Следственным отделом УФСБ по Воронежской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд заключил задержанного под стражу.