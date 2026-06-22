В Воронеже задержан подозреваемый в слежке за военными объектами

Согласно пресс-релизу ФСБ, с мужчиной связались через мессенджер Telegram, ему пообещали материальное вознаграждение. Помимо слежки он якобы занимался поиском в интернете других лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров.