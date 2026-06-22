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В Воронеже задержан подозреваемый в слежке за военными объектами

Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Воронежа. По версии спецслужбы, он был завербован Украиной для наблюдения за военными объектами в Москве и области.

Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Воронежа. По версии спецслужбы, он был завербован Украиной для наблюдения за военными объектами в Москве и области.

Согласно пресс-релизу ФСБ, с мужчиной связались через мессенджер Telegram, ему пообещали материальное вознаграждение. Помимо слежки он якобы занимался поиском в интернете других лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров.

У задержанного изъят смартфон. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена), по решению суда мужчина помещен под арест. Обвиняемый «признал вину и активно сотрудничает со следствием», добавили в ФСБ.

На прошлой неделе ФСБ задержала в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих предполагаемых пособников спецслужб Украины. Они якобы планировали диверсионно-террористические акты в стране.