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В Воронеже задержан наблюдавший за военными объектами 21-летний агент СБУ

Молодой человек был завербован через мессенджер.

Источник: АиФ Воронеж

Силовики задержали 21-летнего жителя Воронежа по подозрению в госизмене. Он был завербован украинскими спецслужбами через мессенджер. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, по заданию куратора за материальное вознаграждение молодой человек участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе. Кроме того, он подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении россиян.

У задержанного изъяли телефон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности.

Воронежец, в отношении которого возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), признал вину. Сейчас он находится под стражей и сотрудничает со следствием.