В Воронеже задержан наблюдавший за военными объектами 21-летний агент СБУ

Силовики задержали 21-летнего жителя Воронежа по подозрению в госизмене. Он был завербован украинскими спецслужбами через мессенджер. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, по заданию куратора за материальное вознаграждение молодой человек участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе. Кроме того, он подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении россиян.
У задержанного изъяли телефон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности.
Воронежец, в отношении которого возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), признал вину. Сейчас он находится под стражей и сотрудничает со следствием.