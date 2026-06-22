В Воронеже задержан наблюдавший за военными объектами 21-летний агент СБУ

По данным ведомства, по заданию куратора за материальное вознаграждение молодой человек участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе. Кроме того, он подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении россиян.