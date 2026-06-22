Глава Тувы заявил об ошибках руководства «Орленка» после нападения в лагере

В ночь на 21 июня 24-летний пьяный мужчина забрался в один из корпусов оздоровительного лагеря «Орленок». По данным Следственного комитета по региону, он избивал спящих детей палкой. Следствие установило, что мужчина отдыхал на природе в компании знакомых в 1 км от детского лагеря. Злоумышленника задержали сотрудники лагеря и передали прибывшим полицейским. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК).