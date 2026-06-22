Ночной заплыв в карьере в Челябинской области закончился гибелью 30-летнего мужчины

Также спасатели попросили жителей не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и никогда не переоценивать свои силы. Не заплывайте далеко от береговой линии и ни на минуту не оставляйте детей без присмотра у воды, ведь соблюдение этих простых правил помогает избежать трагедий.