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Ночной заплыв в карьере в Челябинской области закончился гибелью 30-летнего мужчины

Отдых на водоёме в Челябинской области обернулся очередной трагедией. Спасатели региональной ПСС извлекли из воды тело молодого мужчины, который утонул во время купания в необорудованном месте.

Источник: пресс-служба ПСС Челябинской области

Инцидент произошёл в воскресенье, 21 июня, в карьере вблизи посёлка Мирный Увельского района. По словам очевидца, 30-летний мужчина пошёл купаться ночью и не смог выбраться на берег.

На место происшествия оперативно выехали специалисты Троицкого поисково-спасательного отряда. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили погибшего в 12−15 метрах от береговой линии. Тело находилось на глубине около трёх метров. Его подняли со дна и передали сотрудникам Следственного комитета для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В связи с этим сотрудники экстренных служб в очередной раз призвали южноуральцев и гостей региона строго соблюдать правила безопасности и выбирать для отдыха только официально разрешённые пляжи. Купание в диких карьерах и заброшенных котлованах категорически запрещено и смертельно опасно.

Также спасатели попросили жителей не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и никогда не переоценивать свои силы. Не заплывайте далеко от береговой линии и ни на минуту не оставляйте детей без присмотра у воды, ведь соблюдение этих простых правил помогает избежать трагедий.

А в Нязепетровске Челябинской области 10-летний мальчик ушёл кататься на велосипеде и пропал. Вскоре очевидцы обнаружили на берегу реки его вещи, а потом нашли в воде и его тело. О трагедии подробно.