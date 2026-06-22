Ночной заплыв в карьере в Челябинской области закончился гибелью 30-летнего мужчины

Инцидент произошёл в воскресенье, 21 июня, в карьере вблизи посёлка Мирный Увельского района. По словам очевидца, 30-летний мужчина пошёл купаться ночью и не смог выбраться на берег.
На место происшествия оперативно выехали специалисты Троицкого поисково-спасательного отряда. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили погибшего в 12−15 метрах от береговой линии. Тело находилось на глубине около трёх метров. Его подняли со дна и передали сотрудникам Следственного комитета для выяснения всех обстоятельств случившегося.
В связи с этим сотрудники экстренных служб в очередной раз призвали южноуральцев и гостей региона строго соблюдать правила безопасности и выбирать для отдыха только официально разрешённые пляжи. Купание в диких карьерах и заброшенных котлованах категорически запрещено и смертельно опасно.
Также спасатели попросили жителей не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и никогда не переоценивать свои силы. Не заплывайте далеко от береговой линии и ни на минуту не оставляйте детей без присмотра у воды, ведь соблюдение этих простых правил помогает избежать трагедий.
А в Нязепетровске Челябинской области 10-летний мальчик ушёл кататься на велосипеде и пропал. Вскоре очевидцы обнаружили на берегу реки его вещи, а потом нашли в воде и его тело. О трагедии подробно.