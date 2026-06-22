Мошенники убеждают выпускников «улучшить результаты ЕГЭ»

Возможность скорректировать результаты ЕГЭ предложили российским выпускникам. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», не упуская сезонную тему, мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана. Одна из них, напомним, коснулась сроков ознакомления с результатами экзаменов — на сторонних ресурсах жертвам предлагалось узнать баллы раньше, чем они будут опубликованы для всех.
Теперь тем, кто остался недоволен полученными баллами, дали «шанс» их улучшить за отдельную плату. Такую возможность якобы предоставляют представители экспертных комиссий.
— Мошенники звонят от лица предметных комиссий и предлагают «улучшить» результаты экзаменов за дополнительную плату. Злоумышленники обещают гарантированно изменить итоги экзамена, убеждая потенциальную жертву с помощью методов психологического давления и манипуляции. Если потенциальная жертва соглашается, ей присылают ссылку для проведения предоплаты за «будущее оказание услуги». После получения оплаты «помощники» исчезают — никаких изменений результатов не происходит, — цитируют экспертов РИА Новости.
В связи с этим, выпускникам напомнили, что члены комиссий не звонят участникам ЕГЭ с такими предложениями. Также запрещены любые манипуляции с результатами экзаменов. Их лишь можно официально оспорить через подачу апелляции.