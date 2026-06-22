Мошенники убеждают выпускников «улучшить результаты ЕГЭ»

Возможность скорректировать результаты ЕГЭ предложили российским выпускникам. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», не упуская сезонную тему, мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана. Одна из них, напомним, коснулась сроков ознакомления с результатами экзаменов — на сторонних ресурсах жертвам предлагалось узнать баллы раньше, чем они будут опубликованы для всех.