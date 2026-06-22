13-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Нижнем Новгороде

Инцидент произошёл вечером 21 июня — в 22:05 на улице Веденяпина. Как предполагают правоохранители, несовершеннолетняя, управлявшая мотоциклом, выехала на перекрёсток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В этот момент там двигался автомобиль Opel, за рулём которого находилась 52‑летняя женщина, — избежать столкновения не удалось.