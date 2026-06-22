13-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием юной мотоциклистки. По данным пресс‑службы ГИБДД по Нижегородкой области, в аварии пострадала 13‑летняя девочка.
Инцидент произошёл вечером 21 июня — в 22:05 на улице Веденяпина. Как предполагают правоохранители, несовершеннолетняя, управлявшая мотоциклом, выехала на перекрёсток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В этот момент там двигался автомобиль Opel, за рулём которого находилась 52‑летняя женщина, — избежать столкновения не удалось.
В результате происшествия девочка получила травмы, её госпитализировали. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.
Ранее мотоциклист и пенсионерка пострадали после столкновения в Нижнем Новгороде.