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13-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Нижнем Новгороде

Как предполагают правоохранители, несовершеннолетняя, управлявшая мотоциклом, выехала на перекрёсток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

В Нижнем Новгороде случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием юной мотоциклистки. По данным пресс‑службы ГИБДД по Нижегородкой области, в аварии пострадала 13‑летняя девочка.

Инцидент произошёл вечером 21 июня — в 22:05 на улице Веденяпина. Как предполагают правоохранители, несовершеннолетняя, управлявшая мотоциклом, выехала на перекрёсток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В этот момент там двигался автомобиль Opel, за рулём которого находилась 52‑летняя женщина, — избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия девочка получила травмы, её госпитализировали. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

Ранее мотоциклист и пенсионерка пострадали после столкновения в Нижнем Новгороде.